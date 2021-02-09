قالت رحاب السيد، صاحبة حكم تمكين شقة الزوجية مناصفة مع الزوج، إنها لجأت للقضاء بعد خلافها مع زوجها والذي ترتب عليه منعه إياها من دخول الشقة، مشيرة إلى تبدليه أثاث المنزل بعد صدور الحكم بأحقيتها بالشقة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء أمس الاثنين، أنها اضطرت بقبول الوضع لكي لا تضيع منها الشقة، ذاكرة أنها تمكنت من الشقة بالمناصفة مع زوجها في مايو 2019.

وأوضحت أن زوجها يرفض أن يطلقها ويضايقها طيلة الوقت، متابعة: «مفيش أي محاولات للصلح أو الطلاق، وبيساومني على حقوق ابني، علشان واخدة حكم بالنفقة».

وذكرت أن زوجها يؤذيها نفسيًا، ولهذا ترغب في رفع دعوى طلاق، مشيرة إلى تمسكها بحقوقها وحق ابنها لهذا لا تقدم على رفع دعوى خلع.



