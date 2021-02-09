 فيديو.. صاحبة تمكين شقة الزوجية مناصفة مع الزوج: لن أرفع دعوى خلع لتمسكي بحقوقي - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 فبراير 2021 6:44 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟
النتـائـج تصويت

فيديو.. صاحبة تمكين شقة الزوجية مناصفة مع الزوج: لن أرفع دعوى خلع لتمسكي بحقوقي

أمل محمود
نشر في: الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 6:09 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 6:09 ص

قالت رحاب السيد، صاحبة حكم تمكين شقة الزوجية مناصفة مع الزوج، إنها لجأت للقضاء بعد خلافها مع زوجها والذي ترتب عليه منعه إياها من دخول الشقة، مشيرة إلى تبدليه أثاث المنزل بعد صدور الحكم بأحقيتها بالشقة.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء أمس الاثنين، أنها اضطرت بقبول الوضع لكي لا تضيع منها الشقة، ذاكرة أنها تمكنت من الشقة بالمناصفة مع زوجها في مايو 2019.
وأوضحت أن زوجها يرفض أن يطلقها ويضايقها طيلة الوقت، متابعة: «مفيش أي محاولات للصلح أو الطلاق، وبيساومني على حقوق ابني، علشان واخدة حكم بالنفقة».
وذكرت أن زوجها يؤذيها نفسيًا، ولهذا ترغب في رفع دعوى طلاق، مشيرة إلى تمسكها بحقوقها وحق ابنها لهذا لا تقدم على رفع دعوى خلع.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك