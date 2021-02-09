كشفت منصة نتفليكس عن مشاركة ميشيل أوباما، قرينة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في المسلسل العائلي الجديد "وافلز وموتشي - WAFFLES & MOCHI"، والمقرر عرضه في 10 حلقات بدءا من 16 مارس ٢٠٢١، من إخراج جيريمي كونر، وأليكس بريفرمان.

وإلى جانب ظهورها كممثلة تشارك ميشيل أوباما وزوجها الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في الإنتاج التنفيذي للمسلسل إلى جانب تونيا ديفيز، وبريا سواميناثان، بالإضافة إلى المنتجان الرئيسان في المسلسل إريكا ثورمالين، وجيريمي كونر، اللذان يشاركان أيضا في الكتابة إلى جانب شون ديستن، وشيروكو دنلاب، وديفيد رادكليف، وآن أوستن، وليريك لويس.

ويعد مسلسل "وافلز وموتشي" دعوة مليئة بالإثارة للأطفال والكبار للطهي معًا في المطبخ والتواصل مع الثقافات حول العالم، حيث تحكي أحداث الملسيل عن صديقان مقرّبان، هما "وافلز" و"موتشي"، كانا يعيشان في أعماق "أرض الأطعمة المجمّدة"، ويجمعهما حُلم واحد وهو أن يُصبحا طهاة! غير أن المشكلة الوحيدة التي تحول بينهما وبين تحقيق ذلك الحلم هو أن كل ما يطبخانه يكون مصنوعًا من الثلج. ولكن هذا الحال يتغيّر بعد أن يبدأ هذان الصديقان، اللذان يتمتّعان بالذائقة ذاتها، العمل كموظَّفين جديدين في متجر عجيب، وينطلقان في أروع مغامرة في عالم الطهي.

وبمساعدة وجوه جديدة ولطيفة مثل مالكة المتجر السيدة "أوباما"، وعربة التسوّق السحرية الطائرة، التي تولّت مهمة تعليمهما، ينطلقان في مهام للبحث عن مكوّنات عالمية، ويزوران مطابخ ومطاعم ومزارع ومنازل في جميع أنحاء العالم، ويطبخان وصفات الطعام بالمكوّنات اليوميّة إلى جانب طهاة مشهورين، وطهاة منازل، وأطفال، ومشاهير. ويكشف هذان المغامران الفضوليان والمحبّان للاطّلاع أسرار عجائب الطعام، وذلك أثناء جمعهما البطاطا من سلسلة جبال الأنديز في "بيرو" وتذوّقهما التوابل من إيطاليا وعند تحضيرهما لمعجون الـ"ميسو" في اليابان، ويُدركان أن كل وجبة من تلك الوجبات ما هي إلا فرصة للتعرّف على أصدقاء جُدد.