زعيم المعارضة التركية يدعو أردوغان إلى مناظرة تلفزيونية

دعا كمال كليتشدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى مناظرة تلفزيونية لكشف الحقائق أمام الشعب التركي، معتبرًا أنه يخاف من الحقيقة، لذا فهو لا يمكنه أن يحكم الدولة.

وفي حديثه في اجتماع كتلة حزبه، قال كليتشدار أوغلو إن هناك مشكلة كبيرة، هناك كساد اقتصادي كبير، الناس بائسون، وهذه الأمة لا تستحق هذه الإدارة، لافتًا إلى إغلاق الدولة للصحف التي تكتب عن الفساد ومعاقبتها.

ووجّه كلامه لأردوغان متسائلاً: "ماذا فعلت من أجل الوطن، ليس لديك إلا أن تنتقد حزب الشعب الجمهوري"، مضيفًا أنّه جمع أموال الضرائب، وفرض قدرًا من الفائدة على ما يريد، لكن لا توجد مشكلة تم حلها في البلد.

وانتقد الحكومة قائلاً إنها تدعي أنّها بنت الطريق السريع والمطار، ونفى أن تكون هذه الحكومة هي من قامت بذلك، بل صنعها الآخرون وهي أيدتها، وكلّفت أموال الدولة الكثير.

وأضاف أن بلديات حزب الشعب الجمهوري تعمل بشكل جيد للغاية فيما بينها، وحتى يناير 2021، قدمت مساعدات عينية إلى 7 ملايين و200 ألف مواطن، وقدمت مساعدات نقدية إلى مليون و250 ألف مواطن، وتم إرسال الطعام الساخن إلى 30 مليون و500 ألف شخص خلال حظر التجوال.