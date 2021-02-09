تقارير: المسافرون القادمون لبريطانيا سوف يتعين عليهم الخضوع لـ3 اختبارات لكورونا

أفادت تقارير اليوم الثلاثاء، بأنه سوف يطلب من المسافرين الراغبين في دخول بريطانيا قريبا الخضوع لثلاثة اختبارات فيروس كورونا والمكوث في الحجر الصحي لمدة 10 أيام.

ومن المتوقع أن تعلن الحكومة عن الخطط في وقت لاحق من اليوم، التي بموجبها سوف يتعين على المسافرين الخضوع لاختبار فيروس كورونا قبل المغادرة، والخضوع لاختبارتين بعد الوصول في اليومين الثاني والثامن خلال فترة الحجر الصحي لمدة 10 أيام.

وقالت وزارة الصحة البريطانية، إن هذه الخطوة سوف تمكن السلطات من تعقب الحالات الجديدة بصورة أكثر فعالية، وذلك بحسب ما ذكرته هيئة الاذاعة البريطانية " بي بي سي".

ووفقا للقواعد الحالية، فإنه يٌسمح فقط بدخول بريطانيا للمقيمين أو المواطنين العائدين لبريطانيا أو الذين لديهم " سبب مسموح به قانونيا " لدخول البلاد.

ويتعين عليهم إظهار نتيجة اختبار يثبت سلبية إصابتهم بفيروس كورونا، قبل ثلاثة أيام من سفرهم، وبعد ذلك سوف يخضعون للحجر الصحي لمدة 10 أيام.

وتأتي هذه القواعد الجديدة مع اقتراب تطبيق قواعد أكثر صرامة في 15 فبراير الجاري، بالنسبة للدول عالية الخطورة في جنوب أفريقيا أو الدول الواقعة بجنوب القارة، حيث سوف يتعين على المسافرين المكوث في فنادق حكومية مخصصة للحجر الصحي.

ويذكر أنه بعد زيادة الحالات المصابة بالسلالات الجديدة من فيروس كورونا، وتشمل سلالة جنوب أفريقيا، حددت الحكومة إجراءات أكثر صرامة للمسافرين القادمين لبريطانيا.