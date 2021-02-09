أسرة الشيخ نوفل عبد الجواد تهدى مقتنياته لدار الكتب

تسلمت الدكتورة نيفين محمد موسى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية من الدكتورة رفيقة سليم حمود المستشارة التربوية لدى العديد من المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية، مجموعة قيمة من مقتنيات أسرة الشيخ نوفل عبد الجواد نوفل (1895- 1963) الذي كان يعمل مفتشًا بوازرة المعارف العمومية ووالد زوجها الراحل الدكتور محمد نبيل نوفل أستاذ التربية بجامعة عين شمس وخبير تربوي لدى منظمة اليونسكو والذى توفي عام 2019 وتضم أوراق شخصية وشهادات علمية تخص الشيخ نوفل ممنوحة من الملك فؤاد وأوراق أخرى تخص زوجته، بالإضافة إلى عدد من الوثائق واللفافات والدفاتر.

وسوف تقوم دار الوثائق القومية بعمليات التعقيم والترميم وجميع العمليات الفنية من التصنيف والفهرسة قبل إتاحتها للباحثين.

وأكدت الأستاذة الدكتورة نيفين محمد موسى رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، أن هذه المقتنيات وما تحتويه توضح الكثير من الجوانب الاجتماعية والثقافية والفكرية لدى المجتمع المصري، كما أنها تقدم قراءة لفترة تاريخية من خلال مصادر أصلية للتعرف على عدد من القيم والعادات والمعارف المختلفة لدى المصريين، وأشارت إلى أن دار الوثائق القومية توفر كل الإمكانيات للحفاظ على التراث الوثائقي في مصر.

يأتي ذلك ضمن مبادرة تراثك أمانة التي أطلقتها دار الكتب والوثائق القومية بهدف جمع المقتنيات التراثية من وثائق ومخطوطات وكتب نادرة وغيرها من الأفراد والعائلات للحفاظ عليها كجزء من الذاكرة الوطنية.