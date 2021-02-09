الفصائل الفلسطينية تتفق على آليات إجراء الانتخابات في محادثات بالقاهرة

أعلنت الفصائل الفلسطينية، مساء الثلاثاء، اتفاقها على آليات إجراء الانتخابات العامة في محادثات أجرتها على مدار يومين في القاهرة.

وأكدت الفصائل، في بيان ختامي لاجتماعاتها في القاهرة، تلقت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" نسخة منه، الالتزام بالجدول الزمني لإجراء الانتخابات في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناء والتعهد باحترام نتائجها.

واتفقت الفصائل على تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق من قضاة من القدس والضفة الغربية وغزة وتتولى حصرا دون غيرها من الجهات القضائية متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ونتائجها والقضايا الناشئة عنها.

وأكد بيان الفصائل أن تتولى الشرطة الفلسطينية دون غيرها في الضفة الغربية وقطاع غزة بزيها الرسمي تأمين مقار الانتخابات ويكون تواجدها وفق القانون.

وشدد البيان على إطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية التي كفلها القانون والإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي.

وشارك في اجتماعات القاهرة وفود 12 فصيلا فلسطينيا أبرزها حركتي فتح وحماس.

وانعقدت الاجتماعات بعد نحو ثلاثة أسابيع من إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما بإجراء انتخابات تشريعية في مايو المقبل ورئاسية في يوليو وذلك لأول مرة منذ عام 2006.