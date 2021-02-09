تسجيل عشرات الإصابات بكورونا بين المهاجرين الذين أنقذتهم أوشن فايكينج هذا الأسبوع

قالت منظمة "إس أو إس ميديتيرانيه" الخيرية الفرنسية للإغاثة، اليوم الثلاثاء، إن العديد من بين المهاجرين الذين أنقذتهم سفينة "أوشن فايكينج" من عرض البحر المتوسط هذا الاسبوع والبالغ عددهم 422، ​​أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.



وقالت المنظمة التي تقوم بتشغيل السفينة، إن السلطات الصحية الإيطالية أجرت أمس الاثنين اختبارات لمن كانوا على متن السفينة، مما أسفر عن تسجيل 49 حالة إيجابية.



وكانت سفينة "أوشن فايكينج" رست بالقرب من ميناء أوجوستا الواقع في جزيرة صقلية شمال سيراكيوز في مطلع الأسبوع الجاري، بعد أن أنقذت المهاجرين من قوارب كانت تواجه أزمات قبالة الساحل الليبي خلال الأسبوع الماضي.



وينحدر معظم المهاجرين من مالي وكوت ديفوار والسودان.



وقد اكتشف طاقم السفينة حالات الإصابة الأولى في مطلع الأسبوع، حيث وجد في البداية 10 حالات إيجابية.



وغادر جميع الذين تم إنقاذهم سفينة "أوشن فايكينج" متوجهين إلى صقلية، اليوم الثلاثاء وأمس الاثنين، حيث تم وضعهم قيد الحجر الصحي.