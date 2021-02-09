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أشاد جوشوا كيميتش، لاعب بايرن ميونخ الألماني بالمستوى الذي ظهر عليه النادي الأهلي خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس الإثنين في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وكان الأهلي قد خسر أمام بايرن ميونخ بهدفين دون رد في نصف نهائي المونديال، ليضرب موعدًا لملاقاة بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وقال كيميتش في تصريحاته لقناة الدوري والكأس القطرية :"الأهلي قدّم مباراة جيدة جدا".

وأضاف لاعب الوسط الدولي الألماني :"كنا الطرف الأفضل في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني بدأ الأهلي أفضل منا".

واختتم جوشوا كيميتش تصريحاته قائلًا :"صحيح لم تسنح لهم فرص كبيرة لكنهم لعبوا كرة قدم جيدة، وكانت مباراة أصعب علينا مما كنا نأمل".