عمرو محمود ياسين عن خسارة الأهلي أمام بايرن ميونخ: أدينا برجولة وشكلنا محترم

أعرب السيناريست عمرو محمود ياسين، عن سعادته بأداء النادي الأهلي أمام فريق بايرن ميونخ في بطولة كأس العالم للأندية، قائلًا: «أدينا برجولة، وشكلنا محترم».

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الاثنين، إنه يحتفل بلقاء الأهلي ببايرن ميونخ منذ فوز الأهلي على الدحيل القطري، موضحًا أن فريق بايرن ميونخ يتفرد عن النوادي الأوروبية بقدرات مميزة.

وأضاف أن خسارة الأهلي من نادي كبير كبايرن ميونخ بفارق أهداف بسيط أمر لا يحزنه، مستنكرًا استهزاء البعض بخسارة النادي الأهلي.

وذكر أنه لم يكن لديه أمل بأن يحرز الأهلي أي أهداف، مضيفًا أن النادي بحاجة إلى مزيد من اللاعبين ذوي المهارات.

وأوضح أن الفترة الحالية ليست الأفضل كرويًا على مستوى جميع الأندية، متوجهًا بالشكر للنادي الأهلي على الأدء.

وخسر فريق الأهلي بشرف بثنائية نظيفة من بايرن ميونيخ خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، باستاد أحمد بن علي فى العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس ا