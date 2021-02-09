نتنياهو: لن ننسحب من الجولان سواء مع تسوية سياسية أو من دونها

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بلاده لن تنسحب من هضبة الجولان بتسوية سياسية أو بدونها، ردا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال جولة قام بها نتنياهو لقرية الزرازير، لتشجيع المواطنين العرب لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد حيث قال "لن ننسحب منها مع تسوية سياسية أو من دونها"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وامتنع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم أمس الاثنين، عن تأييد اعتراف إدارة ترامب بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة، مشيرا بدلا من ذلك إلى أهمية المنطقة لأمن إسرائيل.

وقال بلينكن لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية، "من الناحية العملية، أعتقد أن السيطرة على الجولان في هذا الوضع تظل لها أهمية حقيقية لأمن إسرائيل، الأسئلة القانونية شيء آخر وبمرور الوقت إذا تغير الوضع في سوريا، فهذا شيء نبحثه، لكننا لسنا قريبين من ذلك بأي حال".

ومنح الرئيس السابق دونالد ترامب اعترافا أمريكيا رسميا بسيادة إسرائيل على الجولان في عام 2019، في تحول كبير عن سياسة اتبعتها الولايات المتحدة لعشرات السنين.

واحتلت إسرائيل الجولان من سوريا في حرب عام 1967 وضمتها عام 1981 في خطوة غير معترف بها دوليا.