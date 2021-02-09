 السعودية تسجل 4 حالات وفاة.. و353 إصابة جديدة بكورونا - بوابة الشروق
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السعودية تسجل 4 حالات وفاة.. و353 إصابة جديدة بكورونا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 5:04 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 5:04 م
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء تسجيل 353 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت الوزارة، في بيان، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 370987 حالة.

وتم تسجيل 249 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 362062 حالة 98% من إجمالي الإصابات المسجلة.

وأعلنت الوزارة، تسجيل أربع حالات وفاة جديدة لمصابين بكورونا، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 6410 حالات وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 2515 حالة، منها 427 حالة حرجة.

وحذرت السلطات الصحية والأمنية في السعودية أمس الأول الأحد من أنه قد يتم اللجوء لفرض حظر تجول إذا ما استدعى الأمر ذلك، في ظل استمرار ارتفاع منحنى الإصابات المؤكدة بكورونا.

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