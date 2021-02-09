السكة الحديد: تعديل أسعار تذاكر القطارات الروسية للوجه البحري بدءا من الغد

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل أسعار تذاكر القطارات الروسية ذات التهوية الديناميكية بنظام الحجز للوجه البحري (قطاري 1142 و1143)، بصفة مؤقتة بداية من غد الأربعاء، على أن يكون أقل الحد الأدنى للتذكرة 10 جنيهات.

كما أجازت الهيئة لأصحاب الاشتراكات في قطارات الدرجة الثانية المميزة، استقلال القطارات الروسية بعد حجز مقعد من شبابيك التذاكر بالمحطات، ودفع فرق الدرجة بحد أدنى 8 جنيهات.

وأوضحت الهيئة في قرارها الأخير الذي حصلت "الشروق" على نسخة منه، أنه حال استقلال حامل الاشتراك في القطارات المميزة، القطارات الروسية دون دفع فرق التذكرة في شباك التذاكر، فإنه يتعرض لدفع الغرامة المقررة بالإضافة إلى فرق قيمة التذكرة.

وإليكم الأسعار الجديدة: