إصابات كورونا تتخطى حاجز الـ155 ألفا في قطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية، تسجيل 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 155 ألفًا و2 في البلاد.

وأشارت «الصحة القطرية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء، إلى تسجيل حالتي وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 253.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 158 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد-19» إلى 147 ألفًا و191.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد-19»، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 2 مليون وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 106 ملايين إصابة.