رفض الدولي البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي السكوت عن الانتقادات التي توجه له دائما بعد غيابه عن تدريبات فريقه قبل مواجهة مارسيليا نظرًا لاحتفاله بعيد ميلاده.

الساحر البرازيلي قال في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية :" أعرف متى يمكنني فعل ذلك ومتى لا أستطيع، من لا يحب الذهاب للحفلات؟ هذا موضوع غريب، الجميع يحب الخروج مع العائلة والأصدقاء".

وأضاف:" أعرف ما أفعله، الانتقادات لا تشغلني، الوضع عكس ما يتصوره الناس بأنني لاعب غير ناضج، سأنفجر إذا ركزت على لعب كرة القدم فقط بنسبة 100% ، لن أتوقف عن تلك الأفعال".

وعن علاقته بالنجم الفرنسي كيليان مبابي زميله بصفوف باريس سان جيرمان.. قال نجم منتخب البرازيل: "علاقتي مع مبابي؟ إننا إخوة. أنا الأخ الأكبر، وهو الصغير".

وأكمل:"مبابي بالنسبة لي رجل من ذهب، فلديه قلب كبير، وليس ضروريًا الحديث عن موهبته الكروية".

وأتم: "أنا سعيد للغاية في باريس، هناك شيء ما تغير بشكل كبير، ولا أستطيع قول ماذا تغير بالضبط، لكنني أعرفه".