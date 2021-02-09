فتح معبر رفح البري في الاتجاهين أمام المسافرين الفلسطينيين لأجل غير مسمى



فتحت السلطات المصرية معبر رفح البري، صباح اليوم الثلاثاء، في الاتجاهين أمام المسافرين الفلسطينيين لأجل غير مسمى.



وأكد مصدر في معبر رفح البري، أن العمل ينتظم في المعبر لاستقبال المسافرين وفقا للاشتراطات المحددة سلفا للفئات المسموح لها بالمرور في الاتجاهين.



كما أشار المصدر إلى اتخاذ كل الإجراءات الصحية الوقائية، وفحص جميع المسافرين، حرصا على سلامة الجميع ومنعا لانتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال الفرق الطبية المعاونة.



وشهد الطريق الدولي الساحلي المؤدي إلى معبر رفح، تدفقا في وصول السيارات التي تنقل المسافرين الفلسطينيين.