قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الخدمات والمرافق المستهدف إقامتها في مبادرة حياة كريمة ستكون بخامات ومعدات مصرية 100%.

وأضاف «المهندس»، خلال مداخلة لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، اليوم الثلاثاء، أن الدولة لها تجارب سابقة في الصناعة خلال الفترة الأخيرة، تضاهي ما كان يتم استيراده من الخارج، مشيرًا إلى أن تصنيع الكبلات الكهربائية ستكون ضمن المنتجات التي يتم ضخها في مبادرة حياة كريمة.

وتابع أن كل ما يخص تطوير وتأهيل البنية الأساسية سيكون صناعة مصرية، مؤكدًا أن هناك مصانع زادت من طاقتها الإنتاجية، بإدخال وحدات صناعية جديدة، بناء على تعليمات رئيس الوزراء بتصنيع كافة المستلزمات بأيدي المصريين.

وأوضح رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أنه خلال الأسبوع المقبل ستكون هناك قائمة خاصة بحصر جميع المصانع المشاركة في مبادرة حياة كريمة، وتصل عددها إلى ما يقرب من 10 آلاف مصنع.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بحضور وزيرة التجارة والصناعة ورئيس غرفة الصناعات الهندسية، لمتابعة توفير الاحتياجات والمستلزمات الصناعية لتنفيذ مشروعات حياة كريمة.

https://web.facebook.com/dmctv/videos/264763305103473

https://web.facebook.com/dmctv/videos/264763305103473



