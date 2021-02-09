فوز «أبو هندية» بمقعد نقيب المحامين بدمياط

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين بدمياط، عن فوز ياسر عبدالفتاح أبوهندية، نقيبا لمحامين دمياط، ومحمد صلاح شرف الدين، على مقعد الشباب، وعلاء صبرى بشتو عن محكمة فارسكور، وهاني المشد كفر سعد، وعمار القبرصليي بندردمياط، وأنور السادات عن الزرقا، والسيد شبارة مركزدمياط، وعادل الغنام رأس البر.

وكانت انتخابات نقابة المحامين بدمياط، قد انطلقت، اليوم الإثنين، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتم التشديد على ارتداء الكمامات.

وتمت الانتخابات وسط تواجد أمنى وإجراءات أمنية واحترازية للوقاية من فيروس كورونا، فى 5 مراكز انتخابية، وكان من يحق له التصويت فى تلك الانتخابات 3712 صوتا مقسمين على 9 لجان انتخابية، ويتنافس فى تلك الانتخابات 46 مرشحا، منهم 4 مرشحين علي منصب النقيب و34 مرشحا للعضوية، و 8 مرشحين للشباب.