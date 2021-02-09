مقتل سائق عند نقطة تفتيش بشرق أوكرانيا بعد أن فشل في التوقف

قال الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، إن مدنيا قتل برصاص جنود أوكرانيين عند نقطة تفتيش بمنطقة الصراع بشرق دونيتسك بعد تجاهل طلقات التحذير وزاد من سرعة سيارته.

وتابع الجيش، أن سائق سيارة من طراز لادا كان يسير في اتجاه منطقة دونيتسك التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا ولم يتوقف عند نقطة التفتيش بالقرب من قرية فيكتوريفكا.

وأُصيب راكب في الحادث، ولم يتم الكشف حتى الآن عن مزيد من التفاصيل.

يذكر أنه منذ منتصف يناير الماضي، بدأت فى التزايد حالات انتهاك وقف إطلاق النار الساري منذ نهاية يوليو 2020، وسجلت القوات الحكومية سقوط ما لا يقل عن خمسة قتلى واثنى عشر جريحا منذ بداية عام 2021، وهو أكثر من ضعف عدد الضحايا الذى تم تسجيله في نفس الفترة من العام الماضي.

وقتل أكثر من 13 ألف شخص في الصراع بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

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