مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ: مسبار الأمل يوفر صورة كاملة لغلاف الكوكب

قال مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ المهندس عمران شرف، إن «مسبار الأمل» يتميز من الناحية العلمية عن المشاريع الأخرى عالميًا، موضحًا أنه يوفر لأول مرة للمجتمع العملي حول العالم صورة كاملة وشاملة للغلاف الجوي للكوكب الأحمر.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «الغد»، مساء الثلاثاء، أن «مسبار الأمل» من المقرر أن يمد المجتمع العلمي ببيانات لأوقات من اليوم للغلاف الجوي للكوكب الأحمر، مشيرًا إلى عمله على دراسة العلاقة بين الطبقة السفلى والعليا للغلاف الجوي، ونسبة هروب الأكسجين والهيدروجين بالمريخ.

ولفت إلى مجموعة من الصعوبات التي واجهها الفريق كالميزانية، وبناء المسبار وليس شراءه، وتطوير منظومة المسبار، لافتًا إلى أن المنظومة تعمل للمرة الأولى في الفضاء العميق.

وأشار مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ إلى أن جائحة فيروس كورونا وضعت المشروع في خطر، منوهًا إلى تأجيل المشروع لعامين إضافيين إذا لم تنجح الإمارات في إطلاقه عام 2020.

وأعلنت الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، عن نجاح مسبار الأمل في الوصول إلى مداره حول كوكب المريخ، وذلك ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ.

ووصل «مسبار الأمل» إلى مدار الالتقاط حول كوكب المريخ، بعدما سافر في الفضاء العميق بمتوسط سرعة يبلغ 121 ألف كيلومتر في الساعة، طوال نحو 7 أشهر، منذ انطلاقه من قاعدة تاناجاشيما قاطعاً نحو 493 مليون كيلومتر.