قال الدكتور محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن عملية تغطية الترع غير مجدية، وتتسبب في حدوث مشكلات كثيرة، نتيجة انسدادها.

وتابع «غانم»، خلال مداخلة لبرنامج «السيد المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، أمس الاثنين، أن انسداد الترع يؤدي لارتفاع منسوب المياه، وقد تسبب غرق لبعض الطرق والأراضي الزراعية.

وأوضح أن منظومة تبطين الترع تعتمد على إنشاء قناة مفتوحة بشكل هندسي وحضاري، تعمل على إيصال المياه المطلوبة في الوقت المناسب لكل مزارع، مشيرًا إلى أن التبطين سيسهل عملية التطهير داخل الترع، مما يشجع الأهالي للمحافظة على المظهر الجمالي للمشروع.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، أن هدف الوزارة تطبيق العلم والهندسة على أرض الواقع، من حيث استخدام أساليب الري الحديثة وتطبيق منظومة الري الذكي، وتطوير شبكة الري.

يذكر أن وزارة الموارد المائية والري، قد أطلقت المشروع القومي لتأهيل الترع، والذي يستهدف كمرحلة أولى منه تأهيل حوالي 7000 كيلو متر من الترع، على أن تنتهي هذه المرحلة في منتصف العام المقبل.