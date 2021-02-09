وفدا المسار الليبي: نشكر جهود مصر بقيادة السيسي لدعم الاستقرار في بلادنا

أكد عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية، استعداد المفوضية لإجراء الاستفتاء على الدستور الليبي.

ووجه المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، يان كوبيتش، كلمة لوفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة، المشاركة في اجتماعات المسار الدستوري الثالث في مدينة الغردقة في أول ظهور له عقب توليه منصبه، أكد فيها أهمية الخروج بنتائج إيجابية حتى لا تؤثر على باقي المسارات السياسية والعسكرية.

كما وجه رؤساء الوفدين الليبيين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية على دعمهم مشيرين إلى أن مصر لا تهدف سوى استقرار ليبيا.