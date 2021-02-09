بكت الفنانة اللبنانية مادلين طبر، أثناء حديثها عن الفنان الراحل عزت العلايلي، مسترجعة مجموعة من المواقف التي جمعتها به.

وقالت «طبر»، خلال مداخلة لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، أمس الاثنين، إن عزت العلايلي علمنّا الأدب والاحترام في التعامل، مضيفة: «قالي في مرة لو اتصلتي بيا في شهر أكتوبر مش هرد عليكي، عشان مش بتكليمني غير عشان الطريق إلى إيلات».

وتابعت أنها لم تكن تتوقع أن يصبح فيلم الطريق إلى إيلات علامة من علامات السينما، مستطردة: «عزت العلايلي ونبيل الحلفاوي كانوا مقسمينا في الفيلم للعيال الوحشين والحلوين والعاقلين والمجانين».

وذكرت الفنانة مادلين طبر، أول موقف جمعها بالفنان الراحل أثناء تصوير فيلم الطريق إلى إيلات، قائلة: «الإعلامي اللبناني روبير فرنجية بيقدمني ليه وبيقول نحييك وابنة بلدنا تحييك، فرد العلايلي من قال لك إنها ابنتكم، هي ابنتنا أيضا».

ورحل الفنان عزت العلايلي عن عالمنا، الجمعة الماضية، داحل إحدى مستشفيات السادس من أكتوبر، عن عمر يناهز الـ86 عامًا.



