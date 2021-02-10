 برلمانيون هولنديون يطالبون حكومتهم باعتبار مذبحة الأرمن إبادة جماعية - بوابة الشروق
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برلمانيون هولنديون يطالبون حكومتهم باعتبار مذبحة الأرمن إبادة جماعية

علم هولندا
علم هولندا
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 11:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 11:53 م

حث نواب برلمانيون هولنديون، حكومة بلادهم على الاعتراف رسميًا بمذبحة الأرمن عام 1915 على أنها إبادة جماعية.

ذكرت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية اليوم الثلاثاء، أنه في عام 2018 صوت المشرعون الهولنديون في مجلس النواب بأغلبية ساحقة للاعتراف بوصفها إبادة جماعية ارتكبتها القوا العثمانية عام 1915، لكن القرار لم يصبح السياسة الرسمية للبلاد.

ويؤكد الأرمن أن 1.5 مليون أرمني قتلوا بشكل منهجي قبيل انهيار الدولة العثمانية، فيما أقر عدد من المؤرخين في أكثر من 20 دولة بينها فرنسا وإيطاليا وروسيا بوقوع إبادة، كما أقرت نحو 12 دولة من الاتحاد الأوروبي قرارات مماثلة، فيما تنفي تركيا أن المذبحة التي حدثت في ذروة الحرب العالمية الأولى تمثل إبادة جماعية، وأدت إلى مقتل ما بين 300 ألف و500 ألف أرمني، حين كانت القوات العثمانية وروسيا تتنازعان السيطرة على الأناضول.

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