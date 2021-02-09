أمير طعيمة عن مباراة الأهلي وبايرن ميونخ: مش بنصدق إننا نقدر نعمل حاجة!

علق الشاعر أمير طعيمة، على أداء النادي الأهلي من بايرن ميونخ في بطولة كأس العالم للأندية، قائلًا: «البطولة صعبة والوصول لها حاجة كبيرة خاصة في وجود أكبر فرق في العالم».

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الاثنين، إنه كان هناك طاقة سلبية كبيرة وفقدان أمل حول فوز الأهلي وحتى إحرازه لأي أهداف، متابعًا: «استغربت جدًا كابتن وائل جمعة كاتب كأنه بينعي خسارة النادي الأهلي، أنا مش شايف أن دا المفروض يبقى التوجه، أنت المفروض تنزل الماتش احتمال واحد في المليون تكسب».

وأضاف أن الجيل الحالي في كورة القدم يفتقد الأمل لدى الأجيال السابقة بالفوز، مضيفًا أن بايرن ميونخ خسرت قريبًا من فرقة درجة ثالثة.

وأوضح أنه كان لا يطمح أن يلعب اللاعبين بهدف ألا يخسروا بفارق أهداف كبير، معربًا عن استيائه من أداء اللاعبين.

وأشار إلى عدم تحقيق النادي الأهلي أي مكاسب من المباراة، معلقًا: «إحنا عندنا مشكلة إننا مبنصدقش إننا نقدر نعمل حاجة».

وذكر طعيمه، أن أداء محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي واللاعب أيمن أشرف كانا الأفضل في المباراة.

وخسر فريق الأهلي بثنائية نظيفة من بايرن ميونيخ خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، باستاد أحمد بن علي فى العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

