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الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في معارك شرقي البلاد

الجيش اليمني - ارشيفية
الجيش اليمني - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 6:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 6:48 م
أعلن الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، اليوم الثلاثاء، مقتل العشرات من عناصر الحوثيين، في معارك بمحافظة مأرب، شرقي البلاد. 

وجاء على موقع الجيش "سبتمبر نت"، "إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية شنت هجوما على مواقع المليشيات الحوثية في جبهة هيلان، غربي مأرب". 

وأضاف، أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 20 عنصرا من الحوثيين بينهم قيادي ميداني مكنى بـ"كمال المؤيد"، وإصابة آخرين، بنيران الجيش والمقاومة.

وذكر الموقع، أن المعارك أدت كذلك إلى خسائر مادية في صفوف الحوثيين.

وتتواصل المعارك الدائرة بين قوات الجيش الوطني، مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن من جهة، ومسلحي الحوثي المتهمة بتلقي الدعم من إيران من جهة أخرى، على امتداد جبهات القتال بمحافظتي مأرب والجوف.

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