قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر تعمل على محورين؛ أولهما النظر إلى الماضي والأمور القديمة ومحاولة إصلاحها، وثانيهما المستقبل من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية كالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن الرئيس تفقد عزبة الهجانة أمس، وتابع مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة اليوم، منوهًا إلى أن «عزبة الهجانة حمل قديم يجب التعامل معه والمحافظة عليه وتطويره».

وأشار إلى أن فكرة الخروج عن العاصمة القديمة القاهرة وتنفيذ عاصمة جديدة، قديمة سمعها مرارًا وتكرارًا منذ أن كان طالبًا بالثانوية العامة، منوهًا إلى بناء مدن امتدادًا للعاصمة القديمة ومثلت حمل عليها، حتى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشاد أديب، بمجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة والتي من المقرر أن يستوعب ألف عضو، قائلًا إن البرلمان القديم لا يمكن أن يضم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ سويًا.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، العاصمة الإدارية الجديدة، واطلع علي الموقف التنفيذي والإنشائي لعدد من الأحياء والمنشآت منها مركز مصر الثقافي الإسلامي، الذي يحتوي على أحد أكبر المساجد في العالم هو مسجد مصر بسعة مصلين ۱۰۷ آلاف مصلي وترتفع مآذنه بطول ١٤٠ مترًا، ويتضمن مجموعة من القاعات الضخمة للاحتفالات والمناسبات وتحفيظ قرآن للرجال والسيدات والأطفال كما يحتوي على ساحة انتظار للسيارات وجراج متعدد الأدوار (7 أدوار) بسعة إجمالية ٣٠٠٠ سيارة.