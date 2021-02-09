صعدت أسعار الذهب فى أسواق الصاغة المحلية بنحو 14 جنيها خلال تعاملات اليوم، ليصل سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر إلى نحو 809 جنيهات، مقارنة بـ 795 جنيها بنهاية تعاملات أمس، نتيجة لارتفاع أسعار المعدن الأصفر فى البورصات العالمية، وفقا لنادي نجيب، سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية سابقا.

وبحسب نجيب، زاد سعر الجرام عيار 18 ليسجل نحو 695 جنيها مقابل نحو 681 جنيهًا، وبلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 923 جنيها مقابل 909 جنيهًا، كما صعد سعر الجنيه الذهب بنحو 112 جنيهات ليصل إلي 6472 جنيها مقارنة بـ 6360 جنيها.

وتتأثر أسعار الذهب في السوق المحلية، بالتغير الذي تشهده الأسعار عالميا، بالإضافة إلى تذبذب سعر الدولار، فكلما ارتفع سعر العملة الخضراء زادت أسعار المعدن الأصفر.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى لها في أسبوع يوم الثلاثاء مع تعثر الدولار وتعزز التوقعات بأنه سيتم قريبا تمرير تحفيز مالي أمريكي ضخم لإنعاش أكبر اقتصاد في العالم، وفقا لـ«رويترز».

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1839.02 دولار للأوقية، بعد أن وصل إلى 1843.04 دولار في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوى منذ الثالث من فبراير الجاري، في حين ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5 % إلى 1842.60 دولار.

وقال مايكل لانجفورد، المدير لدى شركة الاستشارات إير جايد “، إن المحرك الرئيسي للذهب هو الثقة حيال مشروع قانون الإغاثة الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن وتوقع المزيد من الضعف في الدولار الأمريكي والذي سيأتي نتيجة للمساعدة”

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع مقابل العملات المنافسة، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

ومن المتوقع أن يمرر الكونجرس حزمة بايدن لتخفيف تداعيات جائحة كورونا والبالغة 1.9 تريليون دولار قبل 15 مارس حتى بدون دعم الجمهوريين.

ويُعتبر الذهب تحوطا من التضخم وانخفاض العملة، الناجمين على الأرجح من التحفيز واسع النطاق. وقال محللون إن الارتفاع القياسي في بتكوين عزز بعض المعنويات.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 27.43 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.5 % إلى 2341.54 دولار، وارتفع البلاتين 1.9% إلى 1179.27 دولار بعد أن بلغ في وقت سابق 1182 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2016