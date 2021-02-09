روبرت كوخ: تراجع معدل العدوى بكورونا في ألمانيا إلى أقل مستوياته منذ 3 أشهر

أعلن معهد "ربورت كوخ"، صباح اليوم الثلاثاء، تراجع ما يسمى بمعدل حدوث العدوى على مدار سبعة أيام بفيروس كورونا المستجد إلى أقل من 75 للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر.

وأوضح المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 72.8 حالة إصابة جديدة لكل 100 ألف شخص في ألمانيا في غضون سبعة أيام.

يشار إلى أن أعداد الإصابة الجديدة تتراجع منذ عدة أسابيع.

وكان معدل حدوث العدوى بكورونا لكل سبعة أيام وصل إلى ذروته في ألمانيا بواقع 197.6 حالة إصابة لكل 100 ألف شخص في 22 ديسمبر الماضي، وانخفض إلى أقل من 100 منذ 12 يوما. وتهدف الأوساط السياسية إلى تراجع المعدل إلى أقل من 50 على المدى الطويل.

وأضاف المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 3379 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة، فضلا عن 481 حالة وفاة.

يذكر أن عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها قبل أسبوع واحد بالضبط بلغ 6114 حالة إصابة، وبلغت حالات الوفاة آنذاك 861 حالة.

وكان تم تسجيل أعلى مستوى لحالات الوفاة الجديدة خلال يوم واحد في 14 يناير الماضي بإجمالي 1244 حالة، وتم تسجيل أعلى مستوى لحالات الإصابة الجديدة خلال يوم واحد في 18 ديسمبر الماضي بإجمالي 33 ألفا و777 حالة، لكن العدد كان يشمل أيضا 3500 حالة تسجيل متأخر.

وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ربيع العام الماضي وصل إلى مليونين و291 ألفا و924 حالة إصابة، لافتا إلى أن إجمالي العدد الفعلي قد يكون أعلى من ذلك كثيرا؛ نظرا لأنه لم يتم اكتشاف جميع حالات الإصابة.

وتابع المعهد أن إجمالي عدد حالات الوفاة إثر كورونا منذ بدء تفشي الوباء بلغ 62 ألفا و156 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس نحو مليونين و57 ألفا و300 شخص.

وجاء في تقرير الوضع الخاص بالمعهد أمس الاثنين أن عدد إعادة إنتاج الإصابة بالفيروس في ألمانيا بلغ 0.94، فيما كان يبلغ أول أمس الأحد 0.95، ويعني ذلك أن كل 100 شخص يمكنهم نقل العدوى إلى 94 شخصا آخرين.