ميركل ترفض أي تخفيف لقيود كورونا قبل مطلع مارس

أعربت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل عن رفضها لإجراء أي تخفيف لقيود إغلاق كورونا قبل مطلع مارس المقبل.

جاء ذلك وفقا لما نقله مشاركون في جلسة افتراضية لكتلة التحالف المسيحي في البرلمان عن ميركل لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" اليوم الثلاثاء.

وقالت ميركل، إن الوقت الذي لم تكتسب فيه السلالة البريطانية لكورونا اليد العليا بعد، هو أمر حاسم للعمل على تقليل أعداد الإصابات بكل قوة.

وأضافت ميركل أنها ترى لهذا السبب أنه ينبغي التمهل في اتخاذ أي خطوة للفتح حتى أول مارس، واعترفت بأن هذا الأمر شاق على أولياء الأمور ومتضررين آخرين.

وتابعت ميركل، أنه عند حلول هذا الموعد يمكن ساعتها اتخاذ خطوات فتح "بضمير مستريح"، ونوهت في الوقت نفسه إلى أن هناك خلافات حول هذا الموضوع.

وقالت ميركل إنها تتوقع أن تصبح السلالة البريطانية لفيروس كورونا هي السلالة السائدة في ألمانيا في غضون أسابيع قليلة.

وتجري ميركل ورؤساء حكومات الولايات غدا الأربعاء مشاورات جديدة حول التطور اللاحق في مواجهة جائحة كورونا.