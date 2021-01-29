 الأجور في اليابان تسجل في ديسمبر أكبر تراجع لها منذ 11 عاما - بوابة الشروق
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الأجور في اليابان تسجل في ديسمبر أكبر تراجع لها منذ 11 عاما

طوكيو - د ب أ:
نشر في: الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 11:53 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 11:53 ص
أظهرت بيانات أولية صادرة عن الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن الأجور في البلاد سجلت في شهر ديسمبر من العام الماضي، أكبر تراجع لها على أساس سنوي منذ 11 عاما.

ونقلت وكالة أنباء "جي جي برس" اليابانية اليوم الثلاثاء عن يانات وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية، أن متوسط الأجور انخفض بنسبة 3.2%، بواقع 546607 ين، وهو أسرع انخفاض له منذ ديسمبر 2009، بعد حدوث الأزمة المالية العالمية.

كما انخفضت معدلات العمل الإضافي على أنشطة الشركات الراكدة بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا. وتم خفض منح المكافآت للعاملين بسبب تدهور أرباح الشركات.

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