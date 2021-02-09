المحاكمة التاريخية الثانية لإدانة دونالد ترامب تبدأ في مجلس الشيوخ

تبدأ المحاكمة الثانية غير المسبوقة لإدانة وعزل رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الثلاثاء، وهي المرة الأولى في التاريخ التي تجرى فيها محاكمة لإدانة وعزل رئيس أمريكي بعد تركه منصبه.

ولم تشهد الولايات المتحدة سوى 4 عمليات عزل للرئيس في تاريخها، اثنتان منها تتعلقان بترامب وجرت خلال العام الماضي، ولم يتم عزل أي رئيس أو مسؤول اتحادي مرتين.

واتهم مجلس النواب الأمريكي ترامب بالتحريض على العصيان لتورطه في أعمال شغب دامية في مبنى الكابيتول الأمريكي يوم 6 يناير الماضي.

ووقعت الأحداث بعد أن رفض ترامب الاعتراف بخسارة الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020 أمام الرئيس الحالي جو بايدن، وبدلاً من ذلك روج لمزاعم لا أساس لها عن تزوير الانتخابات.

ويصدق العديد من أنصار ترامب نظريات المؤامرة التي روجها بأن الانتخابات تعرضت للتزوير. التصويت قد سُرقت.

وخلال مظاهرات في واشنطن يوم 6 يناير، وجلسة مشتركة للكونجرس للتصديق على نتائج الانتخابات، حث ترامب أنصاره على الذهاب إلى مبنى الكابيتول للاحتجاج.