مسبار الأمل الإماراتي يرسل أول صورة للمريخ خلال أسبوع

أعلن فريق "مسبار الأمل" الإماراتي، أن المسبار بدأ يومه الأول حول كوكب المريخ، وأصبح فريق المحطة الأرضية قادراً على التواصل معه.



وذكروا في تصريحات للصحفيين مساء اليوم الثلاثاء أن المسبار سيكون قادراً على التقاط أول صورة للمريخ خلال أسبوع من وصوله بنجاح إلى مدار الالتقاط.



وبعد التأكد من كفاءة المسبار وأنظمته الفرعية وأجهزته العلمية، سيبدأ فريق المشروع تنفيذ المرحلة التالية من رحلة المسبار وهي الانتقال إلى المدار العلمي.



وستبدأ المرحلة العلمية للمسبار في شهر أبريل المقبل، حيث سيقوم بتوفير أول صورة كاملة عن مناخ المريخ والظروف الجوية على سطحه على مدار اليوم وبين فصول السنة، ما يجعله أول مرصد جوي للكوكب الأحمر.



وستستمر مهمة المسبار سنة مريخية كاملة (687 يوماً أرضياً)، تمتد حتى أبريل 2023، لضمان أن ترصد الأجهزة العلمية الثلاثة التي يحملها المسبار على متنه كل البيانات العلمية المطلوبة التي لم يتوصل إليها الإنسان من قبل حول مناخ المريخ، وقد تمتد مهمة المسبار سنة مريخية أخرى، إذ تطلب الأمر ذلك، لجمع المزيد من البيانات وكشف المزيد من الأسرار عن الكوكب الأحمر.



ويحمل مسبار الأمل على متنه 3 أجهزة علمية مبتكرة، قادرة على نقل صورة شاملة عن مناخ المريخ وطبقات غلافه الجوي المختلفة ما يمنح المجتمع العلمي العالمي فهماً أعمق للتغيرات المناخية التي يشهدها الكوكب الأحمر ودراسة أسباب تآكل غلافه الجوي.



ويدرس المسبار أسباب تلاشي غازي الهيدروجين والأوكسجين من الطبقة العليا للغلاف الجوي للمريخ، والتي تشكل الوحدات الأساسية لتشكيل جزيئات الماء، وكذلك تقصي العلاقة بين طبقات الغلاف الجوي السفلى والعليا لكوكب المريخ، ومراقبة الظواهر الجوية على سطح المريخ، مثل العواصف الغبارية، وتغيرات درجات الحرارة، فضلاً عن تنوع أنماط المناخ تبعاً لتضاريس الكوكب المتنوعة.



ويجمع مسبار الأمل أكثر من ألف جيجابايت من البيانات الجديدة عن كوكب المريخ، بحيث يتم إيداعها في مركز للبيانات العلمية في الإمارات، وسوف يقوم الفريق العلمي للمشروع بفهرسة وتحليل هذه البيانات التي ستكون متاحة للبشرية لأول مرة، ليتم بعد ذلك مشاركتها مجاناً مع المجتمع العلمي المهتم بعلوم المريخ حول العالم في سبيل خدمة المعرفة الإنسانية.



وانطلق المسبار في رحلته نحو المريخ من قاعدته في اليابان يوم 20 يوليو الماضي، بسرعة 11 كيلومتر في الثانية الواحدة، (39600 كيلومتر في الساعة)، ونجح مساء اليوم الثلاثاء في دخول مداره حول المريخ.