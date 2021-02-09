 الصحة البريطانية: القادمون للبلاد الذين يكذبون بشأن زياراتهم السابقة سوف يواجهون عقوبة السجن - بوابة الشروق
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الصحة البريطانية: القادمون للبلاد الذين يكذبون بشأن زياراتهم السابقة سوف يواجهون عقوبة السجن

وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك - ارشيفية
وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 5:18 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 5:18 م
أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن المسافرين القادمين لبريطانيا الذين لا يعلنون أنهم كانوا في أي من الدول الموضوعة على القائمة الحمراء، قد يواجهون عقوبة السجن لفترة تصل إلى عشرة أعوام.

وقال وزير الصحة مات هانكوك للبرلمان، إن الأشخاص الذين يكذبون في نموذج حركة السفر بشأن زيارة دول مثل الارجنتين وجنوب أفريقيا أو زيمبابوي، سوف يواجهون عقوبة السجن لفترة تصل إلى عشرة أعوام.

وأضاف: "سوف يبدأ تطبيق هذه الإجراءات هذا الأسبوع"، موضحا: "لا أعتذر عن قوة هذه الإجراءات لاننا نتعامل مع واحد من أقوى التهديدات لصحتنا العامة التي نواجهها كأمة واحدة".

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