رئيس الحكومة التونسية يطلب رأي المحكمة الإدارية بشأن أزمة اليمين الدستورية مع الرئيس سعيد

قال مصدر من المحكمة الإدارية في تونس اليوم الإثنين، إن رئاسة الحكومة طلبت رأيا استشاريا بخصوص النزاع المحتدم مع رئاسة الجمهورية حول "اليمين الدستورية" للوزراء الجدد في التعديل الحكومي الموسع.

وقال المتحدث باسم المحكمة عماد الغابري في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المحكمة ستقدم رأيها بخصوص الإجراءات التي رافقت التعديل برمته بما في ذلك أزمة "اليمن الدستورية" لكن رأيها لن يكون ملزما.

وتونس أمام أزمة دستورية غير مسبوقة بسبب رفض الرئيس قيس سعيد، وهو أستاذ قانون دستوري متقاعد، قبول الوزراء الجدد الذين اختارهم رئيس الحكومة هشام المشيشي، لأداء اليمين بعد نيلهم الثقة من البرلمان يوم 26 يناير الماضي.

وأرجع الرئيس سعيد موقفه إلى تحفظه على بعض الوزراء بدعوى وجود شبهات فساد وتضارب المصالح تحوم حول البعض منهم. كما أعلن الرئيس التونسي اعتراضه على الإجراءات التي رافقت التعديل لأنها برأيه تفتقد لسند دستوري، في إشارة إلى نيل الثقة من البرلمان.

وأضاف الغابري لـ(د ب أ) "من صميم اختصاص المحكمة الإدارية ابداء رأيها الاستشاري بطلب من رئاسة الحكومة في مشاريع الأوامر الحكومية. كما تمارس الرقابة الدستورية على القرارات الإدارية وحتى مشاريع القوانين".

وفي غياب محكمة دستورية تأخر وضعها منذ نحو خمس سنوات، طرح خبراء القانون الدستوري بالفعل تأويلات متضاربة للدستور. وقال الرئيس سعيد إنه ليس المتسبب في الأزمة الحالية.

وقال رئيس الحكومة المشيشي في وقت سابق "طلبت تحديد موعد لأداء اليمين ونأمل الاستجابة. الوزراء الذين عينتهم بمقتضى صلاحياتي الدستورية، حان الوقت لأن يؤدوا اليمين ويباشروا مهامهم".

وأضاف المشيشي "في عدم تنظيم موكب اليمين تعطيل لسير المرفق العام ودواليب الدولة".