قالت الدكتورة رشا كمال، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي، إن الطالب الوافد يحتاج مجموعة من الخدمات تقدم على مستوى عالٍ من المهنية، لافتة إلى أن إنجلترا الأولى عالميًا في استقطاب الطلاب الوافدين.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الاثنين، أن الوزارة تهتم بتقديم خدمات مميزة للطلاب الوافدين لتشجيعهم على الدارسة في مصر، إلى جانب الترويج للتعليم المتميز، ضمن مبادرة «أدرس في مصر» لجذب الوفدين إلى البلاد.

وأشارت إلى الاهتمام بالمكان الذي يستقبلهم، وإتاحة خدمة الإقامة وتسهيليها، فضلًا عن تسهيل الحصول على الإقامة الشرعية في البلاد، بالتعاون مع وزارة الخارجية، وتسهيل المعاملات المالية والمصرفية بالتعاون مع بنك مصر.

ولفتت مدير شؤون الطلاب الوافدين بالتعليم العالي إلى التنسيق مع شركة سياحة لتسهيل تذاكر السفر والسياحة الداخلية لتلك الفئات، إضافة إلى دمجهم في كثير من الأنشطة الثقافية والاجتماعية بالتعاون مع الجامعات المصرية.

وذكرت أن المجلس الأعلى للجامعات وجه بإنشاء إدارة لرعاية الطلاب الوافدين داخل كل جامعة، مشيرة إلى التعاون مع وزارة النقل لتقديم تخفيضات على تذاكر المترو والمواصلات الداخلية، ووزارة السياحة لإتاحة زيارة بعض الأماكن السياحية مجاناً والبعض بتخفيضات على التذكرة.

ولفتت كمال، إلى إطلاق رابطة خريجي الجامعات المصرية؛ من أجل توفير بعض الوظائف والفرص للطلاب الوافدين بعد التخرج من الجامعات المصرية.