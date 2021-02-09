تنطلق اليوم محاكمة ثانية غير مسبوقة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في مجلس الشيوخ الذي سيتعين على أعضائه تحديد إن كان قد حرض بالفعل على هجوم دام استهدف مقر الكونجرس ما أودى بحياة 5 أشخص بينهم شرطي.

وسيختبر أعضاء مجلس الشيوخ سابقة مثيرة للجدل؛ عندما يجتمعون لاتخاذ قرار بشأن عزل رئيس لم يعد في منصبه، ولا يزال يشكل مركز ثقل داخل حزبه ولو من دون السلطة التي كان يمنحه إياها البيت الأبيض، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتتركز المحاكمة على الفوضى التي شهدها السادس من يناير عندما اقتحم المئات من أنصار ترامب مقر الكونجرس واصطدموا مع الشرطة محاولين منع جلسة رسمية للمصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ووصف التحرك الضي يعتبره نواب ديمقراطيون محاولة انقلاب على أيدي إرهابيين من الداخل، بأنه أخطر هجوم على الديمقراطية الأمريكية، منذ الحرب الأهلية في ستينيات القرن التاسع عشر.

وفي 13 يناير المضي، وجه مجلس النواب الأمريكي لترامب تهمة «التحريض على التمرد» ليكون ترامب الرئييس الأمريكي الوحيد الذي يواجه محاكمة مرتين، ولم يسبق أن أدين أي رئيس أمريكي من قبل خلال محاكمة لعزله.

ويهدف الديمقراطيون عبر المحاكمة إلى حظر ترامب من تولي أي منصب فيدرالي في المستقبل، في حال تمكنوا من تحقيق هدف إدانته، ما يعني قطع الطريق أمام امكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.

ولكن هل يتم محاكمة ترامب على أمور أخرى حدثت خلال الفترة الأخيرة لحكمه، كعدم حضوره حفل تنصيب خليفته في البيت الأبيض جو بادين؟

- أداء بايدن اليمين وغياب ترامب

تم تنصيب جو بايدن بصفته الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة في 20 يناير 2021، ومع ذلك بدا حفل تنصيب الرئيس جو بايدن مختلفًا كثيرًا عما كان عليه في السنوات الماضية؛ حيث عادة ما يحضر مراسم التنصيب الرئاسية المئات من كبار الشخصيات؛ بما في ذلك الرؤساء السابقون وقضاة المحكمة العليا وأعضاء الكونجرس، وكان من بين أولئك الذين لم يحضروا اليمين من الرئيس السادس والأربعين اثنين من أسلاف بايدن: الرئيسان دونالد ترامب وجيمي كارتر، رغم أنهما لم يحضرا لأسباب مختلفة.

نشر دونالد ترامب على موقع تويتر، حينها، أنه لن يحضر مراسم حلف اليمين خليفته؛ حيث جاء قرار ترامب بتخطي مراسم أداء بايدن اليمين بعد أسابيع من رفضه الاعتراف بأن بايدن قد هزمه في انتخابات 3 نوفمبر، ومن خلال تخطي تنصيب بايدن، يكون ترامب قد كسر أحد أهم تقاليد البيت الأبيض.

- انتهاك للأعراف لا الدستور

غياب ترامب كان المثال الرابع لرئيس لم يحضر أداء اليمين لخليفته وسط مناخ سياسي مستقطب، أو بعد انتخابات رئاسية متنازع عليها، وبحسب محللين فقد مثل غياب ترامب عن التنصيب انتهاكا للأعراف الاجتماعية الحديثة، لكنه لم ينتهك دستور الولايات المتحدة؛ حيث لا يشترط الدستور أن يحضر رئيس منتهية ولايته حفل تنصيب رئيس جديد، لكن أصبح حضور الرئيس المنتهية ولايته مهمًا بسبب ما يمثله، وفقا لموقع "زيس داي لايف".

يُنظر إلى صورة الرؤساء السابقين والحاليين في مبنى الكابيتول الأمريكي على أنها صورة لاستمرارية الحكومة، وانتقال رشيق وسلمي للسلطة، وكل هذا يجعل ازدراء شاغل الوظيفة عدم حضور حفل تنصيب خليفته أمرا غريبا.

من بين الرؤساء العشرة السابقين الذين حصلوا على ترشيح حزبهم وخسروا إعادة انتخابهم، حضر الثمانية الآخرون تنصيب خلفائهم؛ رفض جون آدامز في عام 1801 وجون كوينسي آدامز في عام 1829 القيام بذلك، مما سمح للعداوات السياسية بالانتصار على إظهار رمزي للوحدة الوطنية، كما فعل الرئيس ترامب.

هل يمكن عزل ترامب رغم خروجه من منصب الرئيس؟

ومن بين الأسئلة المحتدمة التي يطرحها بعض علماء القانون الأمريكيون: هل يمكن لمجلس الشيوخ أن يحاكم رئيسًا سابقًا؟ وهل لدى مجلس الشيوخ أي سلطة لنشر لمحاكمة ترامب كمواطن عادي؟

يقول أحد المعسكرات، الذي جسده السناتور توم كوتون (جمهوري من آرك)، لا، ووفقًا له ، "صمم المؤسسون عملية الإقالة كطريقة لعزل شاغلي المناصب من المناصب العامة، لأنه لا يمكنك إقالة شخص تخلى عن منصب الرئيس بالفعل.

وقال ستيف فلاديك، أستاذ القانون بجامعة تكساس، إنه يمكن إدانة رئيس سابق؛ إذ لا ينص الدستور على الإزالة فحسب، بل ينص أيضًا على منع مجلس الشيوخ للرئيس السابق من تولي منصب فيدرالي مرة أخرى.

من وجهة نظر فلاديك، من خلال قرار الكونجرس إجراء محاكمة عزل بعد خروج ترامب، يجرؤ المحاكم على الخوض في منطقة يتجنبها القضاة عادةً، ويمنح الدستور مجلسي النواب والشيوخ "السلطة الوحيدة" للتعامل مع قضايا الإقالة.

ماذا بعد إدانة ترامب؟

وتحتاج إدانة ترامب إلى أصوات أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، ما يعني أنه سيتعين على 17 جمهوريا الانشقاق عن صفوف باقي أعضاء الحزب والانضمام إلى جميع الديمقراطيين البالغ عددهم 50 سيناتورا في سيناريو يبدو مستبعدًا في الوقت الراهن.

وبينما لم يشر الديمقراطيون إلى ماهية الأدلة التي سيستخدمونها أو الشعود الذي سيستدعونهم، على غرار ضباط شرطة الكابيتول، رفض فريق الرئيس السابق دعوتهم لترامب للإدلاء بشهادته.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن الديمقراطين لا يفكرون في إصدار مذكرة استدعاء بحقه لإجباره على الحضور.

ولكن لنفترض أنه تمت الإدانة فإن عواقب المساءلة وفقًا لقانون الرؤساء السابقين لعام 1958: سيتم حرمان ترامب من معاشه السنوي البالغ 200 ألف دولار، ومن رواتب السفر السنوية البالغة مليون دولار، والتمويل الإضافي لموظفي المستقبل، ولكن بموجب أمر موقع من سلفه باراك أوباما، سيظل الرئيس ترامب مضمونًا له طوال حياته تفاصيل الخدمة السرية.

من الناحية الدستورية تعد قابلية مجلس الشيوخ العملية للتصرف بشأن إدانة ترامب ضيقة، إن لم تكن منعدمة، لأنها مسألة مثيرة للقلق ما إذا كان استجواب مجلس الشيوخ يمتد إلى الوقت الذي ترك فيه الشخص المطلوب عزله منصبه.

ولكن قد تتم إدانة ترامب بموجب القسم 3 من التعديل الرابع عشر الذي ينص على: "لا يجوز لأي شخص أن يكون عضوًا في مجلس الشيوخ أو نائبًا في الكونجرس، أو ناخبًا للرئيس ونائب الرئيس، أو يشغل أي منصب مدني أو عسكري في ظل الولايات المتحدة، أو تحت أي ولاية، كان قد أدى القسم سابقًا كعضو للكونجرس، أو بصفته موظفًا في الولايات المتحدة، أو كعضو في أي هيئة تشريعية للولاية، أو كمسؤول تنفيذي أو قضائي في أي ولاية، لدعم دستور الولايات المتحدة، يجب أن يشارك في تمرد أو تمرد ضد نفسه، أو منح المساعدة لأعدائه، ولكن يجوز للكونجرس، بأغلبية ثلثي أصوات كل مجلس، إزالة هذه الإعاقة ".

جادل أستاذ كلية الحقوق بجامعة ييل، بروس أكرمان، وأستاذ القانون بجامعة إنديانا، جيرارد ماجليوكا، بأن أعضاء الكونجرس لديهم طريق آخر، لمنع ترامب من تولي المنصب، وأشاروا إلى القسم 3 من التعديل الرابع عشر، الذي يهدف إلى منع الناس من تولي منصب فيدرالي إذا اعتبروا مشاركين في تمرد ضد الدستور، إذا وافقت أغلبية أصوات المجلسين على أن ترامب قد انخرط في تمرد، فسيتم منعه من الترشح للبيت الأبيض مرة أخرى.