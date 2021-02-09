السلع التموينية تعلن عن المناقصة الـ8 لعام 2021_2020 لشراء زيت مستورد

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن مناقصة زيت مستورد رقم (8) لعام 2021/2020.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن الحد الأدنى للمناقصة 30 ألف طن زيت صويا و10 آلاف طن زيت عباد، فترة وصول من 16 مارس إلى 5 أبريل 2021، وجلسة البت ستكون بعد غد الخميس.