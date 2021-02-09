 السلع التموينية تعلن عن المناقصة الـ8 لعام 2021_2020 لشراء زيت مستورد - بوابة الشروق
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السلع التموينية تعلن عن المناقصة الـ8 لعام 2021_2020 لشراء زيت مستورد

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 3:57 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 3:57 م

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن مناقصة زيت مستورد رقم (8) لعام 2021/2020.

 

وأوضحت الهيئة في بيان، أن الحد الأدنى للمناقصة 30 ألف طن زيت صويا و10 آلاف طن زيت عباد، فترة وصول من 16 مارس إلى 5 أبريل 2021، وجلسة البت ستكون بعد غد الخميس.

 


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