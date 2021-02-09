نيوزيلندا تعلق الاتصالات السياسية والعسكرية مع ميانمار

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علقت نيوزيلندا جميع الاتصالات السياسية والعسكرية رفيع المستوى مع ميانمار، بعد حدوث انقلاب عسكري في البلاد.

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إنه سيتم أيضا فرض حظر سفر على قادة ميانمار العسكريين.

وأضافت: "أعتقد أن كل مواطن نيوزيلندي سوف يشعر بالحزن بعد أعوام من العمل بجد لبناء الديمقراطية في ميانمار، أن يرى ما رأيناه بالنسبة لما قام به الجيش خلال الأيام الأخيرة".

وتابعت: "رسالتنا القوية هى أننا سوف نبذل ما نستطيع من هنا في نيوزيلندا".

كما أصدرت وزيرة الخارجية نانايا ماهوتا، أوامرها بعدم تضمين برنامج المساعدات النيوزيلندي لميانمار لمشاريع تتم بالتعاون مع الحكومة العسكرية أو تعود بالفائدة عليها.

كما انضمت نيوزيلندا لدول أخرى في المطالبة بعقد جلسة خاصة في مجلس حقوق الإنسان الدولي بشأن ميانمار، لمناقشة المخاوف المتعلقة بالانقلاب العسكري وتأثيره على حقوق الإنسان.

وقالت الوزيرة: "يجب احترام حكم القانون والإرادة الديمقراطية لشعب ميانمار".