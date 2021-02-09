أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مساء أمس الاثنين، عن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة، وذلك في إطار حرص المملكة على استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وترسخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقق التنمية الشاملة.

وتضمنت منظومة التشريعات المتخصصة، التي أعلن ولي العهد عن تطويرها، مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيزية، ومشروع نظام الإثبات.

• مشروع نظام الأحوال الشخصية:

يتناول هذا المشروع الأحكام المتعلقة بالأسرة، حيث ينظم الأحكام الخاصة بالوصية والتركة والإرث.

ويهدف هذا المشروع إلى ضمان حقوق الزوجين والأطفال، المتعلقة بأحكام الخطبة والزواج والحضانة والنفقة، كما يساهم في تعزيز مكانة الأسرة وتوثيق أواصرها، ورعاية مصالح الطفل.

• مشروع نظام المعاملات المدنية:

سيكون هذا المشروع بمثابة المرجع لتظيم العلاقة بين الأفراد في تعاملاتهم.

ويستهدف هذا المشروع الحد من حالات المنازعات بين الأفراد، والتقليل من أمد الفصل في الخصومات.

• مشروع نظام الإثبات:

يعد هذا المشروع بمثابة تطورًا كبيرًا في مجال إثبات الحقوق في المعاملات المدنية والتجارية.

ويقرر المشروع قواعد الإثبات في هذه المسائلل كشهادة الشهود، والأدلة الكتابية، والدليل الرقمي، والإقرار بالحق، وغيرها من وسائل الإثبات.

• مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيزية:

من المقرر أن يساعد هذا المشروع في تحقيق العدالة الجنائية، وفقًا لما قضت به المادة الـ38 من النظام الأساسي للحكم.

وتم إعداد هذا المشروع وفقًا لمبادئ عدلية مستقرة، ووفقًا للأفضل المبادئ والنظريات الجنائية الحديثة.