أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، بالاتفاقية الإبراهيمية، قائلًا إنها خطوة مهمة للأمام في القضية الفلسطينية.

وأضاف بلينكن، في لقاء خاص لفضائية «CNN بالعربية»، اليوم الثلاثاء، أن تطبيع العلاقات أمر جيد لإسرائيل والدول الأخرى، من أجل إحلال الأمن والسلام، وتبادل العلاقات لتحسين حياة الناس في المنطقة.

وذكر أن الولايات المتحدة تتطلع إلى التأكد من عدم اتخاذ أي من الطرفين لأي إجراء أحادي؛ يجعل احتمالات التحرك نحو السلام أمرًا صعبًا أكثر مما هو عليه حاليًا.

وأكد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدعم بقوة حل الدولتين فيما يتعلق بالإسرائيليين والفلسطينيين.