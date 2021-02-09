هنأ ولي عهد أبو ظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، محمد بن زايد، الإمارات والعرب على نجاح مسبار الأمل في الوصول إلى مداره حول كوكب المريخ، وذلك ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ.

وقال بن زايد، خلال كلمة وجهها للقائمين على المشروع: «مبروك على الإمارات المريخ والتاريخ، مبروك لنا يا شباب، ومبارك علينا وعلى شعب الإمارات والأمة العربية بما حققتموه من شرف لكم ولأمتكم وبلادكم».

وأعلنت الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، نجاح مسبار الأمل في الوصول إلى مداره حول كوكب المريخ، وذلك ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ.

ووصل «مسبار الأمل» إلى مدار الالتقاط حول كوكب المريخ، بعدما سافر في الفضاء العميق بمتوسط سرعة يبلغ 121 ألف كيلومتر في الساعة، طوال نحو 7 أشهر، منذ انطلاقه من قاعدة تاناجاشيما قاطعاً نحو 493 مليون كيلومتر.