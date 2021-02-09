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«المركزي الأوروبي»: تعافي أوروبا من كورونا يجب أن يركز على الاستثمار

البنك المركزي الأوروبي
البنك المركزي الأوروبي
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 5:40 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 5:40 ص

 قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، إن تعافي أوروبا من أزمة جائحة كورونا يجب أن يركز على مجال الاستثمار.
وقالت لاجارد -أمام أعضاء البرلمان الأوروبي اليوم الاثنين، حسبما نقلت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية- إن الدعم المالي للدول الأعضاء في الكتلة الأوروبية مهم للتغلب على تداعيات فيروس كورونا، مضيفة أن الاستثمار بحكمة سيكون مهمًا بشكل أكبر.
وتابعت لاجارد أنه في حين أن الدعم المالي يُعد أمرًا بالغ الأهمية في هذه المرحلة، إلا أنه ينبغي استهداف والتركيز على الإجراءات الأكثر ملاءمة للنمو الاقتصادي.

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