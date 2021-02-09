تل أبيب تطلق مبادرة لتطعيم الرعايا الأجانب وطالبي اللجوء ضد كوفيد -19

أطلقت بلدية تل أبيب، اليوم الثلاثاء، مبادرة لتطعيم الرعايا الأجانب ضد الاصابة بمرض "كوفيد -19"، مما يسمح لطالبي اللجوء والمهاجرين الذين يقيمون في إسرائيل بالحصول على اللقاح.

ويضم مركز اللقاحات الموجود في "مستشفى إيخيلوف" بجنوب تل أبيب - حيث يعيش الكثير من طالبي اللجوء الأفارقة - 14 مقصورة لمنح اللقاح، وذلك تحت إدارة طاقم المستشفى.

وقالت البلدية في بيان صحفي، إن "التسجيل للحصول على اللقاح في المركز، مفتوح لجميع الرعايا الأجانب الذين يزيد سنهم على 16 عاما في المدينة، ووفقا لتوجيهات وزارة الصحة".

وقال متحدث باسم المدينة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن قادة المجتمع كانوا من بين أول من حصلوا على اللقاح لتشجيع الآخرين على القيام بنفس الشيء.

وكان هناك طابور طويل من المنتظرين للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، أمام المركز.

يذكر أن هناك 696 ألفا و528 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد، و5171 حالة وفاة، بحسب أحدث إحصاءات جامعة "جونز هوبكنز".