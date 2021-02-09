مدير «تنمية بالصعيد»: أعمال تطوير القرى بدأت في نصف المراكز المستهدفة

قال الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية في الصعيد، إن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير قرى الريف تستهدف القرى الأكثر فقرًا بالصعيد.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر فضائية «cbc»، صباح الاثنين، أن الرحلة الأولى من المشروع تضم 38 مركزًا من إجمالي 60 مركزًا بمحافظات الصعيد، مشيرًا إلى استهداف المشروع لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الوحدات الصحية والأبنية التعليمية.

وأوضح أن المشروع يستهدف إنشاء مجمعات للمصالح الحكومية في كل وحدة قروية، إضافة إلى توفير مسكن يضمن حياة كريمة للمواطن، مضيفًا أنه باقي مراكز الصعيد سيتم تطويرها في إطار المرحلة الثانية من المشروع.

وذكر أن مدة المرحلة الأولى سنة طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى إنهاء ما يتبقى من مشروعات المرحلة الأولى بالتوازي مع البدء في المرحلة الثانية.

وأشار إلى تحديد كل المشروعات التي سيتم إقامتها بكل قرية ونجع وعزبة، موضحًا أن المراكز المستهدفة على مستوى الجمهورية سيتم تقسيم العمل بها بين كل من الهيئة الهندسية التي ستتولى 27 مركزًا، ووزارة الإسكان التي ستتولى 24 آخرين.

وأفاد بأنه تم حصر المقاولين المحليين بالمراكز المستهدفة بالتطوير لإشراكهم في المشروعات، خاصة وأن من أهداف المبادرة خلق فرص عمل، مؤكدًا أن التنفيذ يبدأ خلال أسبوع، فضلًا عن بدء العمل في أكثر من نصف المراكز.

ولفت إلى وجود لجنة التنمية الاقتصادية المسؤولة عن توفير فرص عمل بهدف تحقيق التنمية المستدامة بالمراكز المستهدفة بالتطوير، ذاكرًا أنه سيتم إقامة تكتلات اقتصادية ومجمعات حرفية بكل قرية تشتهر بحرفة معينة.