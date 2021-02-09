حمادة هلال يستعيد ذكريات طفولته: أيام الابتدائية وكيس الكشري

شارك الفنان حمادة هلال، جمهوره على إنستحرام، بصورته في أيام الطفولة.



وعلق هلال: "أيام الابتدائية وكيس الكشري ورغيف العيش، والوقوف عند مدرسة البنات، والجري من بواب المدرسة".



وحمادة هلال ولد في محافظة الشرقية عام 1980، ثم انتقل للعيش في القاهرة، واضطرته ظروفه الصعبة إلى النزول إلى سوق العمل بسن مبكرة فعمل بالنجارة وفي المقاهي ودهّان وهو لم يكمل الخامسة من عمره، ثم لاحظ أقاربه جمال صوته فبدأ الغناء بالأفراح والموالد، واستمر بهذا العمل منفردًا ويساعده شقيقه إلى أن تعرف على حسن اش اش الذي دعمه كثيرًا وعرفه على حميد الشاعري الذي كان له الفضل في ظهور هلال على الساحة الغنائية، فظهر حمادة بألبومات كوكتيل مع عدد من المطربين حتى صدور أول ألبوم له في 1996، وكان عمره لا يتجاوز السابعة عشرة، كما اشترك في عدد كبير من الأفلام السينمائية والبرامج المسلسلات التلفزيونية والإذاعية.







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