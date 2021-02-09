الأوساط الصناعية الألمانية تنظر بقلق لتطور وضع كورونا على مستوى أوروبا

أعلن رئيس اتحاد الصناعات الألمانية زيجفريد روسفورم، عن مخاوفه تجاه تطور وضع فيروس كورونا المستجد في أوروبا.

وقال روسفورم، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "تزايد حدوث العدوى مجددا على مستوى أوروبا يقلق الأوساط الصناعية بشكل متزايد. ألمانيا ليست جزيرة، ولكنها تقع في وسط أوروبا. وتتشابك صناعتنا على نحو لا يشبه غيرها تقريبا مع سلاسل توريد عبر الحدود وهياكل عاملين".

وتابع رئيس اتحاد الصناعات الألمانية الذي تولى هذا المنصب بدءا من العام الجاري أنه إذا لم يتم النجاح في المضي قدما في الحد من تفشي الوباء بنجاح على مستوى أوروبي، سيكون أي نجاح وطني مجرد نجاحا مؤقتا.

وقال روسفورم: "الحكومة الاتحادية والمفوضية الأوروبية في حالة تشاور جيد بشأن تكثيف الاهتمام بتنسيق إجراءات احتواء الوباء من أجل إبقاء السوق الداخلية مفتوحة قدر الإمكان".

وعن المشاورات المنتظرة بين الحكومة الاتحادية والولايات غدا الأربعاء، قال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية إنه لابد من عرض استراتيجية متوسطة المدى، وتابع: "بدلا من إجراءات أخرى قصيرة المدى في مكافحة الوباء يتعين على الحكومة والولايات حاليا وضع أفق مستقبلية واضحة. الصناعة الألمانية بحاجة لخارطة طريق يعول عليها تشمل معايير قابلة للتطبيق بشكل موحد لأجل تحقيق فتح عادل وآمن للأوساط الاقتصادية".

وأضاف أنه يجب تنسيق إعادة الفتح التدريجي على مستوى محلي، ولكن بحيث يحدث دائما بالتوازي مع إطار صحي سياسي موحد على مستوى ألمانيا، وقال: "حان الوقت لتحسين استراتيجيات النظافة والرعاية الصحية والاختبارات والتطعيم على المستوى الاتحادي، وربطها بشكل أفضل مع بعضها البعض ووضع إجراء متمايز على المستوى المحلي".