أطلقت وزارة الثقافة الأردنية ثلاثة مسابقات في الموضوع الأردني، الأولى في نصوص الأفلام القصيرة، والثانية في النصوص المسرحية، والثالثة في الشعر وكلمات الأغاني.



وقال وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي، إن هذه المسابقات تأتي ضمن الاحتفالات بمئوية الدولة الأردنية، ولتحفيز الكتاب الأردنيين والأردنيات لإظهار مواهبهم الكتابية وتقديم أعمالهم بشكل احترافي جدير بالمشاركة والمنافسة، واكتشاف الموهوبين من كتّاب نصوص الأفلام، والنصوص المسرحية، والقصائد التي تصلح للغناء، والتي تسهم في تقديم البيئة والإنسان الأردني قديما وفي الحاضر والمعاش. وخلق بيئة ملائمة ومحفزة لظهور مواهب جديدة في كتابة النصوص الأدبية المختلفة من الشباب.



وأضاف الطويسي، إن المسابقات التي تهدف إلى الارتقاء بالوجدان العام ومحاكاة مسيرة الأردن من خلال التركيز على الموضوع الأردني سترفد الحركة الفنية الأردنية بكتّاب نصوص جدد، يمكن أن ينتج الفائز منها ضمن شروط إنتاجية مناسبة، وأن يتم تحويل النصوص الشعرية الفائزة إلى أغان تسهم في النهوض بالأغنية الأردنية وتقديمها للعالم.



وتعنى المسابقة الاولى وهي مسابقة نصوص الأفلام القصيرة واعلنتها الوزارة على شبكة الإنترنت شأن المسابقات الأخرى بتحفيز كتاب نصوص الأفلام في المملكة بحيث تكون موضوعات هذه النصوص من البيئة الأردنية إنسانا ومكانا، وتحاكي قصة الأردن قديما وحديثا وتؤكد على دور الأنسان الأردني الإيجابي في إحداث التغيير



وفيما يتعلق بمسابقة النصوص المسرحية التي تُعنى بتحفيز كُتٌاب نصوص المسرح في المملكة للكتابة عن البيئة الأردنية والاسهام في إنشاء مكتبة نصوص مسرحية أردنية جديدة مستهدفة فئتين عمريتين للكتاب وهما: كتاب النصوص المحترفين من سن (35 فما فوق). وكتاب نصوص شباب من سن (18- 35) سنة، وضمن حقلين هما: مسابقة النصوص المسرحية الموجهة للكبار، ومسابقة النصوص المسرحية الموجهة للأطفال.



وحول مسابقة الشعر وكلمات الأغاني والتي جاءت ثيمتها الرئيسية تحت عنوان: "الأردن .. قصتنا الكبيرة"، فهي ضمن حقلين رئيسيين هما: "القصائد الوطنية المغناة"، و"كلمات الأغنية الوطنية"، ووفق شروط منها: أن يكون الشاعر أردني الجنسية، وأن تكون القصيدة جديدة وغير منشورة في ديوان أو مجلة أو أية وسيلة أخرى بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي وغير فائزة بأية جائزة. وأن تكون عملاً أصيلاً غير مترجم أو مقتبسٍ وأن يقدم إضافة وتجديداً، وأن تكون القصيدة باللغة العربية الفصحى وخالية من الأخطاء، وأن تكون القصيدة مؤهلة لأن تصبح أغنية من حيث الإيقاع والبحر المختار، وأن تقدم القصيدة محتوى وطنياً مستنداً إلى المنجزات الأردنية والمؤسسات الوطنية والإرث الهاشمي والتاريخي والحضاري للأردن، وأن لا تقل القصيدة عن عشرة أبيات ولا تزيد عن خمسين بيتاً شعرياً، وأن تكون القصيدة مطبوعة ومُدققة ولا تُقبل القصائد المكتوبة بخط اليد. وفي الحقل الثاني أن يكون المؤلف أردني الجنسية، وأن تكون الكلمات باللهجة الأردنية الشعبية أو البدوية أو قصيدة نبطية تصلح للغناء، وأن تكون الكلمات أصيلة غير منقولة أو مقتبسة وتحقق الشروط الفنية لكلمات الأغاني، وأن تكون جديدة وغير منشورة بأية وسيلة ورقية أو إلكترونية أو منفذة غنائياً، وأن تحتوي على مضامين وطنية محط اعتزاز وتقدير عبر مسيرة الدولة الطويلة وتطلعاتها نحو مستقبل مزدهر في المجالات كافة، ولا تقل الكلمات عن عشرة أبيات، ولا تزيد عن خمسين بيتاً شعرياً، أو ما يوازيهما. ويشترك الحقلان في أن تؤول ملكية القصائد الفائزة لوزارة الثقافة، ولا يحق للشاعر التصرف بها بأي شكل من الأشكال إلا بموافقة خطية من الوزارة، وللوزارة حق التصرف بالقصيدة الفائزة نشراً، وتلحيناً، وغناءً، وتصويراً، وتوزيعاً بالطريقة التي تراها مناسبة.