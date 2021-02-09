نفى الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وجود مشاكل بين الفلاح والوزارة، مشيرًا إلى أنها علاقة تكاملية، فضلًا عن حل جميع التحديات التي تواجه المنظومة لتعزيزها.

وقال القرش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «السيد المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء أمس الاثنين، إن الوزارة تعمل على تحقيق أفضل عائد ومنفعة للدولة المصرية، موضحًا أن القطاع الزراعي أحد روافد الدولة الرئيسية، ويمثل ما يقرب من 15% من الدخل القومي لها.

وأضاف أن القطاع الزراعي يمثل 20% من حجم الصادرات المصرية، مؤكدًا أن القطاع يحظى باهتمام كبير من الدولة والقيادة السياسية، وخاصة في مجال تطوير الريف المصري وحياة الفلاح.

وأشار متحدث الزراعة إلى الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في القطاع منذ عام 2014؛ لدعم المبادرات المختلفة كمبادرة المليون ونصف المليون فدان، والصوب الزراعية، إضافة إلى دور البحث العلمي في إنتاج التقاوي للتوسع في المناطق الجديدة.

وأوضح أن الوزارة قدمت دعمًا للفلاح في مجال الأسمدة بنحو سبعة مليارات جنيه، خلال 3 سنوات، قائلًا إن جهود الوزارة أدت إلى زيادة إنتاجية البطاطس بـ15 إلى 20 طنًا للفدان.