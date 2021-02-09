 نائب محافظ القاهرة يتابع أعمال النظافة بمحيط كنيسة العذراء في حارة زويلة - بوابة الشروق
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نائب محافظ القاهرة يتابع أعمال النظافة بمحيط كنيسة العذراء في حارة زويلة

شريف حربي
نشر في: الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 5:28 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 5:29 م

تابع اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أعمال النظافة والتجميل لمحيط كنيسة السيدة العذراء ومارجرجس بحارة زويلة، حي وسط، ضمن مسار العائلة المقدسة.

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