نائب محافظ القاهرة يتابع أعمال النظافة بمحيط كنيسة العذراء في حارة زويلة

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تابع اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أعمال النظافة والتجميل لمحيط كنيسة السيدة العذراء ومارجرجس بحارة زويلة، حي وسط، ضمن مسار العائلة المقدسة.