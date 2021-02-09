رئيس القناة للسكر: التقلبات في الأسعار العالمية تؤثر مباشرة على السوق المحلي

قال إسلام سالم، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة القناة للسكر، إن مصر تتعرض لتقلبات في الأسعار نتيجة العجز الكبير في السلع الاستراتيجية.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الاثنين، أن أي تقلبات تحدث في الأسعار العالمية تؤثر بشكل مباشر على السوق المحلي.

وأوضح أن العلاج الأول لتقلبات الأسعار يتمثل في تجنب حدوث انقطاع لسلسلة الإمداد، إضافة إلى التوازن بين تكلفة الإنتاج والسعر النهائي، ذاكرًا أن الدولة تتدخل بشكل مباشر وغير مباشر عندما يكون هناك ارتفاع شديظ وغير مبرر للأسعار.

ولفت إلى وجود دول مجاورة تستورد أكثر من مليون طن في السنة، في حين تمتلك مصر مخزون كبير، مؤكدًا ضرورة إدارة المخزون بصورة متوازنة.